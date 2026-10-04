Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco - Tuttoggi.info

ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Assisi alla cerimonia in occasione della Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, nell’anniversario degli 800 anni dalla sua morte. Nella Basilica Papale di San Francesco, il Capo dello Stato ha assistito alla Santa Messa, celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale italiana, e ha presenziato all’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia da parte del sindaco di Assisi, Valter Stoppini. Al termine della celebrazione, dalla Loggia del Sacro Convento, sono intervenuti Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco, e il Presidente Mattarella.

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(Fonte video: Quirinale)