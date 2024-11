Mattarella a Pechino: "Riequilibrare rapporti commerciali, più investimenti Cina in Italia" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Terzo giorno in Cina per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Pechino ha incontrato il premier cinese Li Qiang. "La visita della presidente Meloni e mia a distanza di pochi mesi - ha detto il Capo dello Stato italiano - sottolinea la volontà dell'Italia di intensificare il più possibile i già eccellenti rapporti tra Cina e Italia sotto ogni profilo dei vari aspetti della vita bilaterale e internazionale. Anche in quello economico abbiamo visto ieri con il Presidente Xi Jinping", per l'azione del quale c'è "grande considerazione da parte nostra, vi è una volontà di intensificare la collaborazione in maniera intensa".

"Abbiamo un interscambio - ha ricordato Mattarella - che nell'arco di sei anni, tra il 2016 e il 2022, si è sostanzialmente raddoppiato, passando da 38 miliardi a quasi 74, con due osservazioni: che è ancora al di sotto del potenziale che vi è nelle collaborazioni commerciali tra Cina e Italia, quindi della volontà di ampliare il flusso commerciale e la collaborazione; e l'altra, l'esigenza di un riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali, tra esportazioni e importazioni tra Cina e Italia".

"Così come - ha sottolineato ancora il Capo dello Stato - per quanto riguarda gli investimenti: noi abbiamo molto a cuore gli investimenti cinesi in Italia e incoraggiamo quelli italiani in Cina, che sono cresciuti in maniera piuttosto veloce, sono arrivati a 15 miliardi nel 2023; auspichiamo che anche quelli cinesi possano crescere in Italia velocemente così come quelli italiani e anche questi sono al di sotto del potenziale possibile. Quindi questo è un primo tema di collaborazione che noi auspichiamo si sviluppi nell'ambito del partenariato strategico globale e dell'accordo triennale di attuazione che è stato sottoscritto in occasione della visita della presidente Meloni tre mesi fa. È quindi un piano di collaborazione crescente che vorremmo sviluppare insieme".

"Il Presidente Mattarella è uno statista di grande reputazione in Italia, è un amico di vecchia data del popolo cinese, presta da sempre attenzione e sostegno all'amicizia tra Cina e Italia e ha dato contributi allo sviluppo delle relazioni bilaterali. Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del partenariato strategico globale sino-italiano: nell'arco di tre mesi avete effettuato due visite in Cina, a dimostrazione di una grande attenzione", ha quindi affermato il premier cinese, Li Qiang, incontrando il Presidente Mattarella.

"È la seconda di Visita di Stato che svolgo in Cina registrando ogni volta non soltanto una forte amicizia, ma una crescente amicizia. Ieri con il Presidente Xi Jinping abbiamo affrontato molti problemi, su ciascuno dei quali abbiamo registrato una piena sintonia e convergenza di valutazioni che sono la prova della crescita di amicizia e di volontà di collaborazione reciproca, sia bilaterale, sia nell'ambito del rapporto tra la Cina e l'Unione europea", ha poi affermato il Presidente della Repubblica incontrando a Pechino il presidente dell'Assemblea nazionale del Popolo, Zhao Leji.

"Vi è davvero un fondamento -ha ricordato il Capo dello Stato- che si inquadra nel rapporto strategico di partenariato globale che compie vent'anni ma che nasce da molto tempo prima. Il rapporto antico che lega la Cina e l'Italia trova oggi una declinazione attuale, piena, collaborativa sul piano politico e della visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, di multilateralismo, di collaborazione, di apertura nelle relazioni economiche, sia sul piano culturale di una collaborazione intensissima tra i nostri Paesi".

"Per questo - ha concluso Mattarella - questa Visita per me è molto importante. Lei ha ricordato che vi è stata pochi mesi la visita del presidente del Consiglio Meloni: è del tutto inconsueto una così ravvicinata presenza dei massimi vertici del nostro Paese, questo manifesta quanto sia importante per noi sviluppare il rapporto di amicizia e di collaborazione con la Cina".

"Le relazioni sino italiane vantano una profonda base storica, solide fondamenta per volontà dei popoli e per un forte legame di interessi. La Cina desidera impegnarsi con l'Italia per tramandare lo spirito della via della seta, della storia millenaria, per promuovere i rapporti sino-italiani e raggiungere un livello più alto e per iniettare più energie positive alle relazioni sino-europee e alla pace e alla stabilità mondiali", ha quindi affermato il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, Zhao Leji, durante l'incontro.

"Il lavoro che si svolge sul piano dei rapporti diplomatici tra le istituzioni degli Stati, tra le rappresentanze formali dei Paesi è importante e decisivo; è poi tradotto in realtà dalla vita quotidiana di chi svolge attività e impegni e di chi presente qui esprime la presenza e manifesta il volto dell'Italia. La simpatia che intercorre tra Cina e Italia, tra cinesi e italiani è antica, tradizionale, ma sempre più intensa in questi nostri tempi e anche sempre più necessaria, tra due Paesi che hanno un ruolo importante nella comunità internazionale. E la vostra presenza realizza questo sentimento, questa condizione, e la esprime", ha poi detto Mattarella incontrando a Pechino la collettività italiana.

"Vi sono tante diverse modalità di impegno, da quello economico, commerciale a quello culturale, a quello del no profit, a quello del terzo settore a quello degli studenti, che sono - ha sottolineato il Capo dello Stato - una veicolo di amicizia futura particolarmente prezioso e importante".

"Grazie per la vostra presenza, grazie per come svolgete le vostre attività, perché sono per i cinesi la testimonianza di come l'Italia si muove e si comporta e l'amicizia che c'è - ha concluso Mattarella - è così grande che manifesta che questo rapporto, questa presenza è molto ben vista".