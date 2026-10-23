Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo - Tuttoggi.info

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Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo

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Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo

Ven, 23/10/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla giornata inaugurale dell’VIII Congresso nazionale degli avvocati amministrativisti dal titolo “L’avvocato amministrativista tra valori costituzionali, regole processuali e norme sovranazionali: strumenti e forme di mediazione tra autorità e libertà”, che si è svolta al Teatro Massimo di Palermo. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Giovanni Immordino, Presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia e di Luigi Maruotti, Presidente del Consiglio di Stato, hanno preso la parola Orazio Abbamonte, Presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti; Giovanni Pitruzzella, Giudice della Corte costituzionale e Guido Corso, Professore emerito di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi Roma Tre. vbo/azn
(Fonte video: Quirinale)

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