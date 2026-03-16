Andrea e Nicol, proposta di matrimonioal concerto di Gigi d'Alessio | Video emozionante - Tuttoggi.info

Abbracci, baci e grandi sorrisi sono stati ripresi anche sul maxischermo, tra l’applauso emozionato di tutto il PalaTerni

Una proposta di matrimonio tutt’altro che discreta quella che ha visto protagonisti, ieri sera al PalaTerni, due giovani folignati che hanno approfittato del seguitissimo concerto del cantautore napoletano Gigi D’Alessio per suggellare la loro storia d’amore.

Sulle note di “Se te sapesse dicere”, mentre il cantante partenopeo si esibiva sul palco davanti a oltre cinquemila spettatori, Andrea Carbonetti ha preso per mano Nicol Colavita, si è inginocchiato e, con uno dei gesti più romantici, ha mostrato alla sua dolce metà l’anello chiedendole di sposarlo.

Abbracci, baci e grandi sorrisi sono stati ripresi anche sul maxischermo, tra l’applauso emozionato di tutto il PalaTerni.

I due, molto conosciuti a Foligno e nel mondo quintanaro, gestiscono insieme la storica Scuola Ippica Folignate.

Non resta che augurare loro una lunga vita serena e piena d’amore.