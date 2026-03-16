 Andrea e Nicol, proposta di matrimonioal concerto di Gigi d'Alessio | Video emozionante - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Andrea e Nicol, proposta di matrimonioal concerto di Gigi d’Alessio | Video emozionante

Redazione

Andrea e Nicol, proposta di matrimonioal concerto di Gigi d’Alessio | Video emozionante

Lun, 16/03/2026 - 21:15

Condividi su:

Abbracci, baci e grandi sorrisi sono stati ripresi anche sul maxischermo, tra l’applauso emozionato di tutto il PalaTerni

Una proposta di matrimonio tutt’altro che discreta quella che ha visto protagonisti, ieri sera al PalaTerni, due giovani folignati che hanno approfittato del seguitissimo concerto del cantautore napoletano Gigi D’Alessio per suggellare la loro storia d’amore.

Sulle note di “Se te sapesse dicere”, mentre il cantante partenopeo si esibiva sul palco davanti a oltre cinquemila spettatori, Andrea Carbonetti ha preso per mano Nicol Colavita, si è inginocchiato e, con uno dei gesti più romantici, ha mostrato alla sua dolce metà l’anello chiedendole di sposarlo.

Abbracci, baci e grandi sorrisi sono stati ripresi anche sul maxischermo, tra l’applauso emozionato di tutto il PalaTerni.

I due, molto conosciuti a Foligno e nel mondo quintanaro, gestiscono insieme la storica Scuola Ippica Folignate.

Non resta che augurare loro una lunga vita serena e piena d’amore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne

Spoleto

Femminicidio Laura Papadia, via al processo per Romita: i racconti dei primi testimoni

Assisi

Usl Umbria 1, attivato all’ospedale di Assisi il nuovo servizio di Medicina Trasfusionale

in umbria

gli ultimi pubblicati

Cronaca

Andrea e Nicol, proposta di matrimonioal concerto di Gigi d’Alessio | Video emozionante

Star Bene

Schillaci, Gemmato, Campitiello, Mattei all’evento ‘Sanitari per il Sì’

Ultim'ora Italia

“Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo, si torna a scavare”: parla il prefetto di Roma
Ultim'ora Italia

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S cresce

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!