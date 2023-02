Matilde, la bambina di Trevi con 11 nonni

L'occasione dell'adunata è stata il battesimo della bimba lo scorso mese di gennaio

I nonni si sa sono una risorsa preziosa per i nipoti: hanno storie ed esperienze da raccontare e importanti insegnamenti da trasmettere, ma ora che l’età de primo figlio si è spostata più in la non è facile per tanti bambini poterli avere accanto per un lungo periodo della loro vita. A Trevi però vive una bambina decisamente fortunata: Matilde, nata il 19 agosto dello scorso anno da mamma Valeria e papà Cristian può vantare il privilegio di avere vicino a se ben 11 tra nonni e nonni bis.

“Il battesimo si è tenuto il 6 gennaio nella chiesa delle Lacrime alle ore 11.30, ed è stato un vero evento in quanto li ha visti per la prima volta tutti riuniti” ha spiegato Valeria. I nonni materni sono Barbara nata nel 1971 (con i suoi genitori Cesare e Natalina entrambi classe 1944) e Andrea del 1970 (con i suoi genitori Dino del 1946 e Angela 1947), mentre i nonni paterni sono Monia (con i genitori Annunziata del 1947 e Guido del 1943) e Roberto classe 1969 ( con la mamma Antonietta nata nel 1937 e arrivata appositamente dalla Sardegna per l’occasione.