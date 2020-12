Maticmind, 24 milioni da pool finanziatori per progetti di crescita - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Maticmind ha ultimato un finanziamento di 24 milioni con un pool di finanziatori composto da Banco Bpm, in qualità di lead arranger e banca agente, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena. L’azienda, con headquarter a Vimodrone (Mi), è tra i principali system integrator italiani specializzati nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application.

L’azienda negli ultimi anni ha fatto segnare un processo di crescita importante che ha visto il fatturato triplicarsi fino a raggiungere quasi i 300 milioni di a fine 2019. Recentemente nel capitale di Maticmind ha fatto ingresso il Fondo Italiano d’Investimento (attraverso il Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita), con una quota di minoranza, con la finalità strategica di supportare l’azienda in un ulteriore percorso di sviluppo, sia organico sia per linee esterne. L’operazione l’azienda in un ulteriore percorso di rafforzamento della propria leadership.

“Maticmind ha completato negli ultimi anni un’importante fase di sviluppo – spiega Carmine Saladino, presidente dell’azienda – potenziata anche dall’ingresso nella compagine azionaria di un partner primario e strategico come il Fondo Italiano d’Investimento. Ricevere un ulteriore supporto dal settore creditizio è fondamentale per i nostri progetti di crescita, che hanno l’obiettivo di consolidare il gruppo come global leader nel settore Ict e realtà sempre più innovativa”, ha aggiunto.

