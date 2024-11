Materie prime, Castronovo (Mimit): "Ministero lavora sia sul piano normativo che economico" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - “Il nostro Ministero, insieme al Mase, sta lavorando per cercare di dare delle risposte alle domande che oggi ci stiamo ponendo. La strategicità è chiara, i numeri sono dirompenti, quindi ci stiamo attivando, stiamo lavorando da due anni su tre linee di attività: una è la strategia nazionale, poi c’è il piano normativo, quindi la legge sulle materie prime critiche, che abbiamo emanato quest’anno. La terza è il fondo strategico per il Made in Italy”.

Così Alberto Castronovo, Responsabile Internazionalizzazione Mimit, intervenendo all’evento “La road map italiana per le materie prime critiche organizzato da Iren, in cui è stato presentato lo studio commissionato dal Gruppo e realizzato da Teha Group.