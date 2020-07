Materiale da paintball rubato rivenduto sul web, denunciati 2 fratelli

Hanno rivenduto sul web del materiale da paintball (il gioco in cui si “sparano” di colore gli avversari) rubato a Perugia. Ma alla fine i due ricettatori, due fratelli di appena 18 e 22 anni, sono stati rintracciati dai carabinieri e denunciati.

Furto ad associazione di softball per circa 25mila euro

Tutto è nato dopo il furto, avvenuto a Perugia qualche settimana fa, nella sede di un’associazione per il gioco del paintball. Ad essere rubato materiale per un valore di circa 25mila euro. Setacciando il web, i carabinieri hanno trovato delle inserzioni in cui venivano venduti tracciatori, corpetti, un compressore ed altre cose similari a quelle trafugate.

Gli annunci sul web e l’incontro ad Assisi

I militari dell’Arma – in particolare quelli dell’aliquota operativa di Assisi – hanno notato il materiale da paintball in un sito che vende oggetti di seconda mano. Organizzando così un incontro con il venditore in una frazione assisana, fingendosi acquirenti. Hanno quindi verificato che si trattava proprio dello stesso oggetto asportato ed a quel punto si sono qualificati, sequestrando l’oggetto. Il venditore, però, a sua volta è rimasto sbigottito della provenienza furtiva dell’oggetto, in quanto egli stesso lo aveva acquistato regolarmente da delle persone di Gualdo Tadino.

Ritrovata tutta la merce rubata: pure caramelle e una coppa

Con la collaborazione dei militari della Stazione dei carabinieri gualdesi, quindi è stata individuata l’abitazione dove poteva essere custodito il rimanente materiale rubato. A quel punto è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire tutta l’ulteriore refurtiva.

C’erano tracciatori (ovvero le pistole utilizzate nel paintball), munizionamento colorante, giubbetti utilizzati a protezione, bombole di ricarica nonché varie confezioni di caramelle e gomme da masticare. Addirittura i militari hanno rinvenuto una coppa con targhetta, premio per una gara di paintball che si era tenuta tempo fa proprio presso la società che ha subito il furto. Alla luce anche di questo elemento è stata innegabile la riconducibilità del materiale furto denunciato dal presidente della società perugina.

Denunciati 2 giovanissimi fratelli, il materiale restituito all’associazione di paintball

Alla conclusione dell’attività, due fratelli di Gualdo Tadino, di 18 e 22 anni, sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere del reato di ricettazione in concorso.

Una valutazione preliminare del materiale recuperato ha permesso di stimarne il valore in circa 25mila euro. Il tutto è stato restituito all’associazione che potrà quindi riaprire i battenti e riprendere l’attività ludica interrotta prima dalle normative del lockdown e poi dal furto dei materiali, restituendo un po’ di serenità a chi, per sfuggire temporaneamente alle preoccupazioni quotidiane, decide di trascorrere qualche ora del giorno dedicandosi al paintball.