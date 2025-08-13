 Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida

tecnical

Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida

Gio, 14/08/2025 - 00:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un 79enne si è introdotto in casa di una donna di 28 anni, sua vicina di casa che gestisce un bar del posto, e la ha aggredita con un coltello. E’ accaduto a Gorgoglione, in provincia di Matera. La donna, che ha riportato tre ferite da arma da taglio, è stata soccorsa e non è grave. L’uomo subito dopo è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo il Comune di Aliano dove è stato intercettato dai carabinieri della locale stazione.  

I militari lo hanno fermato ma il 79enne ha imbracciato un fucile calibro 12, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo verso un carabiniere che è riuscito a schivarlo. Subito dopo è risalito in macchina e ha raggiunto Stigliano dove è stato intercettato da un’altra pattuglia dei carabinieri. A quel punto l’uomo è entrato sul retro di un’area di servizio e si è suicidato sparandosi un colpo di fucile. Non sono chiari i motivi del gesto. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!