Masters & Monsters, si pensa ad una mostra delle opere dei partecipanti

Concluso con successo il progetto formativo e culturale Masters & Monsters che ha coinvolto tutta la Media Valle del Tevere

Con l’ultima masterclass sull’arte del fumetto e il concerto del Maestro Vince Tempera a Monte Castello di Vibio, si è concluso a fine luglio il progetto culturale e formativo Masters & Monsters, realizzato nell’ambito delle attività per le politiche giovanili della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, con il coinvolgimento dei Comuni di Marsciano (capofila), Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, e dei partner internazionali Procacci Entertainments e Lenz Entertainments.

La parte formativa del progetto, gratuita e riservata a giovani umbri tra 16 e 35 anni, è consistita in 30 ore di corso dedicato all’illustrazione grafica e alla realizzazione del fumetto con specifico riferimento al comics to movies, ovvero le particolari tecniche di disegno finalizzate alla produzione cinematografica. Dei 18 iscritti iniziali una buona parte ha portato a termine il corso acquisendo competenze grafiche e affinando le proprie tecniche di disegno. Hanno potuto fare tesoro anche degli insegnamenti di affermati maestri quali Moreno Chiacchiera, Igor Chimisso, Francesco Barbieri, Jack Lenz, Greg Snegoff e Vince Tempera, i quali sono stati anche protagonisti, con la loro esperienza e i loro aneddoti, delle conferenze organizzate a latere del corso per approfondire le tematiche che ruotano intorno al mondo del fumetto e delle produzioni cinematografiche. Su segnalazione dei docenti è stato anche assegnato un riconoscimento a Jordan Paradiso, giovane particolarmente talentuoso, offerto da Confimi Industria Umbria, sponsor del progetto Masters & Monsters. Il giovane sarà ora chiamato ad effettuare un tirocinio presso la Procacci Entertainments.

Tutti i ragazzi hanno realizzato dei lavori finali su tematiche di natura storica e culturale legate ai territori dei comuni coinvolti nel progetto. “Confidiamo – afferma il vicesindaco di Marsciano Andrea Pilati – di poter esporre questi lavori, insieme anche ad altri realizzati dai partecipanti al corso, in una mostra dedicata presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, e dare così maggiore valore ad una esperienza formativa che è stata molto proficua, grazie alla bravura del docente Daniele Procacci e alla partecipazione di tanti ospiti che hanno messo a disposizione degli studenti le loro competenze e i loro consigli. A tutti loro va quindi il ringraziamento del Comune di Marsciano, capofila del progetto, e ai ragazzi che hanno partecipato al corso faccio i complimenti per il lavoro svolto”.

Masters & Monsters ha anche portato, nei vari comuni, spettacoli e intrattenimenti con la presenza di musicisti, artisti e attori in costume a rappresentare tanti eroi dei fumetti, da Wonder woman all’Uomo Ragno. “Momenti di intrattenimento – conclude Pilati – che hanno rappresentato un valore aggiunto dal grande impatto scenografico. Il tutto realizzato nell’ambito di un percorso organizzativo reso non facile dalle limitazioni anti covid. Non posso quindi che ringraziare in particolare la Procacci Entertainments e la Lenz Entertainments, insieme a tutti i loro collaboratori e agli sponsor, per l’impegno profuso nell’organizzare i vari appuntamenti promossi nel corso di quello che è stato un vero e proprio festival che si è affiancato al corso di fumetto. Un contributo utile al progetto, in termini organizzativi, è stato inoltre dato anche dall’Associazione Sequenze Frequenze. Naturalmente un ringraziamento va anche agli uffici comunali che hanno seguito il progetto e alle amministrazioni dei Comuni partner senza la cui partecipazione e impegno il progetto non sarebbe stato possibile”.