Massucci: "Lavorare nel quotidiano per giovani, dobbiamo dare strumenti" - Tuttoggi.info

Massucci: “Lavorare nel quotidiano per giovani, dobbiamo dare strumenti”

tecnical

Gio, 20/11/2025 - 16:03

(Adnkronos) – “Noi adulti e soprattutto noi uomini delle istituzioni, dobbiamo lavorare quotidianamente per i diritti dei giovani”. Stare tutti insieme per parlare di valori, per dare ai nostri ragazzi gli strumenti per fare le scelte giuste è un obiettivo che dobbiamo perseguire nel quotidiano”. Lo dice il Questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. “Questo è un appuntamento per riflettere, per approfondire – continua Massucci – per impegnarci. I ragazzi che sono qui oggi sono a metà tra l’infanzia e l’età adulta e hanno il diritto di vivere questa fase”, conclude. 

