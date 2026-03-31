Massolo "In Iran c'è da aspettarsi una nuova fase di escalation" - Tuttoggi.info

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Massolo “In Iran c’è da aspettarsi una nuova fase di escalation”

ItalPress

Massolo “In Iran c’è da aspettarsi una nuova fase di escalation”

Mar, 31/03/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Trump si confronta con una realtà che forse era un po’ diversa da quella che lui si aspettava, una realtà dove, di fatto, il regime iraniano è ancora in piedi e questo, per quanto abbia mutato pelle, controlla ancora lo stretto di Hormuz. E’ chiaro che dalle sorti dello stretto di Hormuz si potrà misurare quella che tra un po’ si può definire come vittoria, ma è molto difficile in questo momento prevedere un esito”. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, a margine della presentazione della 47ma edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, di cui è presidente di giuria. “Ci sono due vie che in questo momento si stanno perseguendo: quella diplomatica, quindi vedere se è possibile ottenere un risultato per via negoziale, e quella militare. Purtroppo mi sembra che le premesse per dei negoziati seri non ci siano, quindi c’è da aspettarsi, con ogni probabilità, una nuova fase di escalation che dovrebbe avere come obiettivo essenzialmente quello di ripristinare la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz”, ha aggiunto.

xc3/tvi/mca1

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