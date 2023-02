Maschere, castagnole, musica, negozi aperti e Retrò, tutto pronto per il Carnevale in piazza - Tuttoggi

Nel centro storico di Città di Castello, domenica 19 febbraio, a partire dalle 15, torna per la prima volta dopo la pandemia il Carnevale in piazza Matteotti | Per l'occasione aperti anche i negozi e in piazza Garibaldi ci sarà Retrò

Nel centro storico di Città di Castello, domenica 19 febbraio, a partire dalle 15, torna per la prima volta dopo la pandemia il Carnevale in piazza Matteotti, con tutti i negozi aperti e gli espositori dell’edizione mensile di Retrò in piazza Garibaldi.

Il ritorno del Carnevale in piazza coinvolgerà tutta la città, perché, con la regia dell’amministrazione comunale, le società rionali di San Giacomo, Casella, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e la pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto saranno protagoniste di tutte le attrazioni del pomeriggio.