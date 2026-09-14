Martinucci, la formazione al centro della crescita - Tuttoggi.info

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Martinucci, la formazione al centro della crescita

ItalPress

Martinucci, la formazione al centro della crescita

Lun, 14/09/2026 - 11:03

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ROMA (ITALPRESS) – La storia di Martinucci inizia nel 1927 a Specchia, nel cuore del Salento. Da una piccola realtà locale, nata dalla passione per l’arte dolciaria e dalla volontà di creare prodotti capaci di raccontare il territorio, Martinucci è cresciuta nel tempo fino a diventare un’azienda moderna e strutturata, mantenendo salde le proprie radici e la propria identità. L’azienda ha coinvolto la maggior parte delle risorse nei processi di formazione, frutto della collaborazione con Fondimpresa.
mgg/mrv

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