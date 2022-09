Martina è Miss Blumare Umbria, in finale nazionale con Greta VIDEO e GALLERY

“Siamo molto felici – il commento di Sereni – perché non era scontato che saremmo stati capaci di rilanciare questo concorso dopo due anni di stop abbastanza complicati. Nell’ultimo periodo siamo andati un po’ in difficoltà a causa della crisi energetica, però avendo programmato bene le attività siamo riusciti a organizzare una finale innovativa in questa location grazie al gruppo Satiri che ha creduto in noi”.

Le altre fasce

Nei saloni della concessionaria, trasformata per l’occasione in una passerella, a valutare le dodici concorrenti in gara è stata una giuria di esperti, formata da modelle, stilisti, artisti e imprenditori, che ha assegnato anche altre fasce: Miss I love Perugia a Eleonora Giulini, Miss Laura Cartocci a Emma Freschini, Miss Fiori Serafini a Federica Tarpani e Miss Ballerafa a Sofia Rocchi. “È stato un piacere – ha aggiunto Silvia Satiri – ospitare la finale regionale di Miss Blumare. Abbiamo visto sfilare splendide ragazze e abbiamo unito elementi fondamentali: donne, motori, passione e bellezza. Spero che finaliste regionali che si sfideranno alla finale nazionale possano portare in alto il nome della nostra bella Umbria”.

La finale

Le due giovani selezionate accedono così alla finale nazionale che si terrà a bordo di Msc Grandiosa, l’ammiraglia della flotta Msc Crociere, dal 19 al 26 ottobre, nel corso di una crociera che salperà da Civitavecchia alla scoperta di Palma di Maiorca, Barcellona, Cannes, Genova, Portofino e Le Cinque Terre.

La finale regionale ha rappresentato la sesta tappa di un percorso itinerante che ha toccato diverse città umbre per le selezioni del concorso. “Questa è stata una grande soddisfazione – ha proseguito Euro Sereni –: anche se abbiamo fatto poche tappe abbiamo toccato diversi comuni con ragazze iscritte da tutta l’Umbria. Avere rappresentato il territorio nella sua completezza è importante”.

“Siamo felici perché dopo cinque tappe – ha commentato Laura Cartocci, direttrice artistica di Miss Blumare Umbria e presidente di Un’idea per la vita onlus – finalmente è arrivata la finale in cui abbiamo messo insieme tanti elementi e al centro la bellezza che significa anche salute, benessere e prevenzione”. Miss Blumare Umbria è infatti a fianco di Un’idea per la vita onlus dalla sua nascita, nel 2019, e dà a questa associazione benefica l’opportunità di far conoscere le sue tante iniziative. Tra queste, durante la serata è stato ricordato il progetto ‘Banca della parrucca’ attraverso il quale le donne che fanno chemioterapia possono avere in comodato d’uso gratuitamente una parrucca.

Se pur le protagoniste dell’evento sono state le dodici aspiranti miss, c’è stato spazio per molti momenti di intrattenimento con musica, esibizioni di ballo e la sfilata delle creazioni di moda di Raffaella Ballerini Ballerafa.