 Martina Colombari dopo Ballando: "Tre risonanze magnetiche e un'ecografia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”

tecnical

Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”

Gio, 08/01/2026 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Tre risonanze magnetiche e un’ecografia. Martina Colombari, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, si è sottoposta a una serie di controlli medici per verificare le condizioni fisiche messe a dura prova dal programma. 

A raccontarlo è stata la stessa attrice attraverso alcune Instagram stories dove ha spiegato di aver effettuato “tre risonanze magnetiche e un’ecografia”, precisando però “post Ballando con le stelle, ma ne è valsa la pena”. Una conferma che rifarebbe il percorso nel dance show di Rai 1, senza alcun rimpianto, nonostante le difficoltà. 

In un’altra stories, Colombari ha poi scherzato col medico, elencando con ironia i problemi fisici riscontrati: “Come mi hai trovata? Col menisco, con la caviglia, popliteo”, ha detto l’ex concorrente, che si è classificata quinta in coppia con Luca Favilla. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!