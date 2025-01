Martina accoltellata dall'ex a Oslo: "Sorrideva mentre mi colpiva" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Per tutto il tempo in cui mi ha accoltellato aveva il sorriso. Sono un po' ammaccata, però sto bene, sono felice di essere viva". Lo ha detto al Tg1 Martina Voce, sopravvissuta a 30 coltellate sferrate il 22 dicembre dal suo ex fidanzato norvegese a Oslo.

"Era come se fosse felice di farmi questo male - ha raccontato -, di sfigurarmi il viso, le braccia, il corpo. Possessivo, insistente, un po' stalker - dice descrivendo il suo aggressore -. Forse avrei dovuto vedere, ma non in questa maniera di sicuro".

La 21enne fiorentina, dopo cinque interventi subiti, ora riesce a parlare e camminare (per evitare sforzi aiutata da supporti). Anche nei giorni scorsi ha raccontato al padre i terribili momenti dell'aggressione dell'ex fidanzato Mohit Kumar, 24enne ingegnere informatico di origine indiana.