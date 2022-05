“Finalmente il nuovo commissario per l’A24 e l’A25, l’avvocato Marco Corsini, è in carica. A breve per il sistema idrico del traforo del Gran Sasso, anche grazie alle risorse disponibili, si sarà in grado, non più tardi dell’estate di partire con la gara per la progettazione e successivamente con i cantieri”. Lo ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, in merito alla nomina del nuovo commissario per le autostrade.

fil/gtr/mrv