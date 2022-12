Marsciano, verso potenziamento del Centro salute mentale

L’equipe multi-professionale del Centro di salute mentale – composta da psichiatra, infermiere, psicologo ed assistente sociale – ha il compito di promuovere la salute mentale attraverso la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici. Nel corso del 2022 (fino al 30 novembre) la struttura ha preso in carico 993 pazienti di cui 142 adolescenti ma saranno superate le mille unità entro la fine dell’anno. Nel 2019 gli utenti del servizio sono stati 1108 (di cui 111 adolescenti); nel 2020 sono stati 1072 (140); nel 2021 sono stati 1047 (151).

“Si evince dai dati – ha proseguito la dottoressa Lucia Ludovici – che, con la pandemia, si è registrato un forte aumento dell’utenza in età adolescenziale. Rispetto a questa problematica abbiamo attivato dei gruppi di psicoterapia, in collaborazione con il Servizio riabilitazione età evolutiva, gestiti da due psicologhe dei rispettivi servizi, per migliorare e ottimizzare la risposta terapeutica ai ragazzi e per facilitare la transition. La vastità del territorio, che comprende 8 comuni, rende complessa la collaborazione e il collegamento del nostro Csm con le altre strutture sanitarie e sociali ma, nonostante l’attuale e ricorrente carenza di personale, cerchiamo di garantirla. Da anni, inoltre, stiamo puntando al potenziamento delle offerte riabilitative. Abbiamo aperto una Comunità terapeutica riabilitativa di tipo 2 che, oltre a garantire un programma terapeutico riabilitativo personalizzato per i 9 utenti inseriti, offre anche attività di ‘Art therapy’ e di ‘Montagnaterapia’”.