Marsciano, nasce il controllo di vicinato per la sicurezza del territorio

Il gruppo che si è formato coinvolge una ventina di soggetti appartenenti a diverse aree del territorio, dal capoluogo alle frazioni, comprese le aree più periferiche del comune. “Chiunque voglia entrare a far parte del progetto è invitato a contattare la Polizia locale del Comune di Marsciano che fornirà tutte le indicazioni necessarie. Inutile dire che più persone si attivano, in diverse parti del nostro territorio, più potrà essere capillare il monitoraggio e numerose le segnalazioni utili che arrivano alle Forze dell’Ordine”.

“Questo primo gruppo che si è formato, fin da subito operativo – sottolinea a sua volta il sindaco Francesca Mele – è un importante segnale di partecipazione e attenzione della comunità a questo progetto di controllo di vicinato che l’amministrazione comunale sta coordinando e che continuerà a far crescere nel tempo. Non c’è alcun dubbio che più sicurezza voglia dire anche un maggior presidio di Forze dell’Ordine. E il lavoro che stiamo portando avanti con la realizzazione della nuova Caserma dell’Arma va proprio in questa direzione. Ma altrettanto importante è l’apporto che, ai fini della sicurezza, possono dare cittadini adeguatamente coordinati e in grado di alzare il livello di attenzione su ciò che succede intorno a loro”.