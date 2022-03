Marsciano, musica e parole per raccontare le donne - Tuttoggi

L'assessore: "Un’ora da passere insieme per scoprire la bellezza dell’universo femminile attraverso la musica e la letteratura”. Appuntamento martedì in biblioteca

“Un’ora da passere insieme per scoprire la bellezza dell’universo femminile attraverso la musica e la letteratura”. È questo, nelle parole dell’assessore alle politiche di genere del Comune di Marsciano, Patrizia Trequattrini, l’obiettivo dell’incontro “Donne, musica e parole” promosso dall’amministrazione comunale in occasione della Festa internazionale della Donna, in programma martedì 8 marzo 2022 a partire dalle ore 21.20 presso la sala Gramsci della Biblioteca comunale di Marsciano.

All’evento, interverranno Virginia Granieri e Dora Giannoni, con l’esecuzione di alcuni brani musicali, mentre a Gaetana Luchetti e Tommaso Gennari sarà affidata la lettura di alcuni brani per approfondire il tema della serata.

“Invitiamo a partecipare – afferma Patrizia Trequattrini – cittadini e rappresentanti dell’associazionismo, delle istituzioni e del mondo della scuola. L’evento offrirà un momento di intrattenimento e di scambio di esperienze per celebrare l’apporto femminile alla costruzione dei fondamenti culturali, sociali ed economici delle nostre comunità”.