Marsciano, il Comune chiama a raccolta l'associazionismo locale

L'obiettivo è avviare una fase di consultazione con l'obiettivo di giungere al varo della Consulta delle associazioni

L’amministrazione comunale di Marsciano, con l’ufficio delle Politiche familiari, insieme al Cesvol, alla Fondazione Comunità Marscianese e a Pegaso, promuove un incontro dedicato al mondo dell’associazionismo locale per venerdì 12 gennaio alle ore 17.30 presso la sala Aldo Capitini del Municipio. “Associazioni e Volontariato – impegno civile e cittadinanza attiva – amministrazione condivisa”, questo il titolo dell’evento, ha una doppia finalità. La prima è quella di dare alcune informazioni utili per l’operatività associativa, dal valore dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo Settore, tema che sarà sviluppato da Antonio Sisca, consulente del Cesvol Umbria, fino all’analisi, a cura del direttore del Cesvol Umbria, Salvatore Fabrizio, delle modalità di co-progettazione e co-programmazione per il finanziamento e lo sviluppo di progettualità sui territori.

Obiettivo: consulta comunale delle associazioni e del volontariato

“L’altra importante finalità – spiegano il sindaco Francesca Mele e l’assessore all’associazionismo Manuela Taglia – è quella di avviare una fase di confronto per condividere, tra associazioni e amministrazione, la proposta di una consulta comunale delle associazioni e del volontariato. Se di per sé tale strumento può avere scopi e aspetti positivi facilmente immaginabili, è altresì vero che la sua strutturazione deve rispondere a reali bisogni che arrivino direttamente dal mondo associativo e non a finalità calate dall’alto. Una consulta deve essere uno strumento che porta valore aggiunto alla capacità che il mondo del volontariato ha di intervenire sul territorio e, proprio in riferimento a tale scopo, facilitare in modo concreto e operativo l’interazione con la pubblica amministrazione”.

Tavoli di lavoro

Per approfondire quest’ultimo aspetto, al termine dell’incontro, a partire dalle 18.30, saranno organizzati dei tavoli tra il mondo associativo, diviso per settori, e gli assessori comunali di riferimento: in sala Capitini le associazioni del settore sportivo con l’assessore allo sport Dora Giannoni; in sala Vallerani, presso palazzo Pietromarchi, le associazioni del settore cultura con il vicesindaco Andrea Pilati; in sala del Camino, sempre presso palazzo Pietromarchi, le associazioni che operano in ambito socio-sanitario con l’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia.