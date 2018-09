Marsciano, al Liceo scientifico la nuova sezione Cambridge International

share

0 shares Share

Tweet

Pin

È la presenza della nuova sezione Cambridge International la grande novità che caratterizza l’avvio dell’anno scolastico al Liceo scientifico del Salvatorelli – Moneta di Marsciano. Da quest’anno, infatti, il Liceo marscianese entra a far parte della rete globale di scuole affiliate all’Università di Cambridge in Inghilterra e sostenute, nell’attività didattica, dal dipartimento universitario Cambridge Assessment.

Questa affiliazione comporta che alcune delle materie del normale corso di studi sono insegnate anche in lingua inglese, da docenti madrelingua che affiancano il docente titolare della disciplina. Questi insegnamenti, nella sezione liceale marscianese, sono geografia, e matematica mentre c’è un potenziamento della stessa lingua inglese. Al termine del percorso di studi gli studenti potranno sostenere, per ognuna di queste materie, un esame finale in inglese che attribuisce una certificazione internazionale, riconosciuta anche dalle principali università, sulla conoscenza della materia e della lingua.

Sono 17 gli studenti iscritti alla sezione Cambridge International cui si aggiungono i 46 delle due sezioni tradizionali. Le 63 matricole sono state accolte, mercoledì 12 settembre, all’esterno del Liceo, con una cerimonia di benvenuto e la consegna di un gadget. Presenti il Sindaco del Comune di Marsciano Alfio Todini, la referente del nuovo percorso di studi Cambridge International, professoressa Patrizia Artegiani, rappresentanti degli altri indirizzi dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli – Moneta e del personale amministrativo della scuola e, naturalmente, tutta la comunità del Liceo. Il taglio del nastro, gli inni delle due nazioni e quello d’Istituto, il lancio dei palloncini colorati in sintonia con i colori delle rispettive bandiere hanno enfatizzato l’idea della festa, della nascita di un nuovo corso da sostenere ed accompagnare in futuro. Più avanti, nel corso della mattinata, c’è stato anche il collegamento in streaming, da Umbertide, con la nuova dirigente scolastica Franca Burzigotti che ha portato il suo saluto di buon avvio di anno scolastico.

“Cambridge International – ha spiegato la referente del corso Patrizia Artegiani – è per il nostro Liceo una grandissima opportunità, innanzitutto dal punto di vista dell’ampliamento dell’offerta formativa e dell’introduzione di un modo diverso e decisamente innovativo di fare didattica con una visione interdisciplinare, mettendo la scuola in condizione di formare profili sempre più competenti e preparati ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Il potenziamento dello studio della lingua inglese va ad accrescere anche la capacità attrattiva di questa scuola, un solido corso di studi che risulta completo per la formazione scientifica, umanistica, artistica dello studente. Da oggi Marsciano, infatti, si aggiunge, con orgoglio, ai licei di Perugia, Umbertide, Città di Castello e Foligno, le uniche altre città della provincia in cui è presente una sezione Cambridge International. L’impegno del dipartimento di lingue straniere del corso liceale e il sostegno della precedente dirigente, Rita Albani, hanno permesso la realizzazione di un’idea vincente e fortemente innovativa, nella quale hanno creduto anche i genitori delle scuole secondarie di 1° grado di Marsciano e di tutti i comuni circostanti. Ringraziamo moltissimo le famiglie della fiducia accordataci perché questa rappresenta un’iniezione di energia straordinaria!”.

L’attivazione del nuovo percorso di studi rappresenta inoltre un importante passo avanti in direzione della vocazione internazionale del Liceo scientifico di Marsciano, che ha saputo dare vita, in questi anni, a scambi e stage linguistici all’estero, validi anche per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Nel dare il benvenuto alle matricole e nel fare gli auguri di buon anno scolastico a tutti gli studenti, al corpo docente e al personale delle scuole del territorio, il Sindaco Todini è tornato a sottolineare il valore strategico che una scuola preparata, innovativa e capace di dialogare con tutti gli attori di una comunità, ha nella crescita culturale e socioeconomica del territorio. “Dobbiamo essere orgogliosi della qualità dell’offerta didattica e del valore formativo che le scuole marscianesi sono in grado di esprimere. E il Liceo di Marsciano rappresenta pienamente questo valore. E dobbiamo sempre impegnarci tutti per continuare a camminare su questa strada”.

Oggi, come testimoniato negli ultimi anni da più di una classifica, tra cui quella promossa da Eduscopio della Fondazione Agnelli, il Liceo scientifico del Salvatorelli – Moneta è tra i primi licei umbri per la qualità dei percorsi di studi garantiti e per la preparazione che fornisce ai propri allievi in ottica universitaria.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa