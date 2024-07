"Mark Violets ha sparato a Trump", la fake news dall'Italia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L'attentato a Donald Trump, ferito da un cecchino in un comizio in Pennsylvania, diventa il trampolino di lancio per un'incredibile fake news che parte dall'Italia. Un profilo X, che poi si disattiva, attribuisce l'attentato a un inesistente 'Mark Violets': "BREAKING - Il Dipartimento di Polizia di Butler conferma l'arresto di Mark Violets, identificato come l'uomo che ha sparato a Trump e noto estremista antifa. Prima dell'attacco, ha pubblicato un video su YouTube annunciando che 'la giustizia è in arrivo'". Al messaggio viene abbinata la foto di un giornalista sportivo che si occupa della Roma. Il cronista, ovviamente del tutto estraneo alla vicenda, finisce in un tritacarne mediatico con citazioni su tv e siti internazionali, negli Stati Uniti e non solo. Il tweet, prima della rimozione, colleziona milioni di visualizzazioni.

Gli utenti italiani comprendono immediatamente che si tratti di una fake news. All'estero, il processo è più lento e servono rettifiche per cancellare l'informazione falsa, diffusa in maniera folle.

Il giornalista ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram preannunciando una denuncia per la vicenda incredibile.