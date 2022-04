Mario Draghi negativo al Covid, tornato a Palazzo Chigi - Tuttoggi

Dopo la quarantena a Città della Pieve a causa della positività al Covid, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato l'Umbria

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato negativo al tampone per il Covid-19 nelle ultime ore. Dopo la positività al Coronavirus scoperta mentre si trovava nella sua casa di Città della Pieve, una decina di giorni fa, durante il ponte di Pasqua, ora il premier ha effettuato il tampone di fine quarantena ed ha potuto lasciare l’Umbria.

Oggi si trova infatti a Palazzo Chigi, per riprendere in presenza gli impegni istituzionali che in questi giorni ha seguito da remoto. In particolare, domani dovrebbe tenersi una riunione del Consiglio dei Ministri con all’oggetto il decreto aiuti, con importanti novità anche in materia di energia e per il sostegno alle famiglie contro gli aumenti. Mentre nei prossimi giorni Mario Draghi dovrebbe volare a Kyev per incontrare il suo omologo ucraino, Zelensky.