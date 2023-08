I militari di Città della Pieve trovano 12 piante e barattoli con semi della pianta dello stupefacente

Marijuana nel giardino, 50enne denunciato dai carabinieri di Città della Pieve.

I militari, dopo aver monitorato per giorni gli spostamenti dell’uomo, alle prime luci del mattino, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione e, a seguito di una minuziosa perquisizione, hanno rinvenuto interrate nel giardino e nascoste da una fitta vegetazione, 12 piante di marijuana (altezza dei fusti ricompresa tra 1 e 2 metri circa), mentre occultati in varie stanze sono stati altresì rinvenuti nove barattoli in vetro, contenenti 120 grammi di analogo stupefacente e semi riconducibili alle piante di marijuana.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le piante e la sostanza rinvenuta sono state poste sotto sequestro.