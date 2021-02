Lei con 1 kg di marijuana, lui aggredisce i carabinieri: coppia arrestata

Lei trovata in possesso di oltre 1 kg di marijuana, lui ha aggredito i carabinieri durante la perquisizione domiciliare. Per questo una coppia di ternani, una 29enne ed un 40enne, è stata arrestata.

Tutto è partito da un controllo alla circolazione stradale in via Bramante da parte dei militari della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Terni nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 febbraio. Un mezzo, in particolare ha destato nei carabinieri il sospetto che gli occupanti trasportassero dello stupefacente, sia in ragione del comportamento dei due quanto, soprattutto, dal forte odore che proveniva dall’interno dell’abitacolo.

Scovato oltre 1 kg di marijuana

Per tale motivo i militari procedevano alle perquisizioni personali e domiciliari della coppia, abitante nel centro cittadino.

A conclusione delle perquisizioni, i carabinieri hanno arrestato i due.

La donna, K.S., nata in Bosnia nel 1992 e residente a Terni, già nota alle Forze dell’ordine, è finita in manette per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. Nella sua materiale disponibilità, nel corso delle perquisizioni, sono stati infatti trovati 1050 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 1 bilancia elettronica, 1 agenda con annotazioni “dare/avere”, cellophane per il confezionamento dello stupefacente e 130 euro in banconote e monete di vario taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Pugno al volto a carabiniere

L’uomo, V.P., nato in Puglia nel 1980, residente a Terni, già noto alle Forze dell’ordine e convivente della donna straniera, è stato invece arrestato per i reati di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e di “lesioni personali”. Questo perché durante la perquisizione domiciliare ha inveito contro i militari operanti e ne ha colpito uno con un pugno al volto, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

La coppia arrestata ha così trascorso il giorno di San Valentino in regime di detenzione domiciliare presso l’abitazione in loro uso.