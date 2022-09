Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna ad arbitrare in Serie A - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – L’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi esordirà domenica in Serie A nella partita Sassuolo-Salernitana. Ad annunciarlo è stata l’Associazione Italiana Arbitri presieduta da Alfredo Trentalange, durante una conferenza stampa nella sede della Federcalcio, a Roma. Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno, sarà la prima donna nella storia a dirigere una partita del massimo campionato. “Quello femminile è un movimento di 1700

associate. E per la prima volta una donna fa il suo esordio in

Serie A. Questo è un momento storico dopo oltre 110 anni” le parole di Trentalange. “Qui non viene dato per privilegio ciò che

spetta per diritto – ha aggiunto Trentalange – Questa persona si è guadagnata il percorso che ha fatto. Per me è un momento di grande soddisfazione, ma si tratta del successo di un movimento arbitrale italiano composto da 30 mila persone”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Condividi su: