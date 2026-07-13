Maria Falcone "La Croma di Giovanni un segno di rinascita" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Avere qui l’auto su cui morì mio fratello Giovanni non è un segno di sconfitta ma deve essere un segno di rinascita. Non piangiamo ma offriamo ai nostri giovani la possibilità di conoscere la storia recente che ha portato tanto dolore ma anche tanta voglia di cambiamento”. Lo ha detto Maria Falcone, nel corso della cerimonia al “Museo del Presente – Falcone e Borsellino” per il disvelamento della Fiat Croma sulla quale, il 23 maggio 1992, viaggiavano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e l’autista Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage”.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)