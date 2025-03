Maria Emanuela Bruni nominata presidente del Maxxi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Maria Emanuela Bruni è stata nominata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli Presidente della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.

Laureata in lettere cum laude indirizzo storico – artistico all’Università La Sapienza dall’11 settembre scorso, Bruni aveva assunto la reggenza del museo l’11 settembre scorso, dopo che Giuli era stato nominato alla guida del ministero della Cultura. Giornalista professionista, è stata dal luglio 2017 al novembre 2020 assessore alle politiche culturali del comune di Frascati mentre dal 2009 sino al 2012 ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Ufficio per la Comunicazione e le Relazioni esterne dell’Unita Tecnica per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per un anno, dal 2008 al 2009, è stata Capo dell’Ufficio del Cerimoniale dell’Ufficio del Cerimoniale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha fatto parte del Consiglio Nazionale per il G8 del 2009, con questo incarico ha gestito le relazioni internazionali del summit de L’Aquila. Dal 2006 al 2008 è stata Capo Area Organizzazione Media della Presidenza del Consiglio: con questo incarico ha organizzato tutti i vertici nazionali e internazionali svoltisi in Italia e all’estero del governo incluse quelle imprenditoriali con Confindustria. Tra le sue ultime pubblicazioni spicca la cura dei cataloghi ‘Donne in Italia 1848-1914’ e ‘Le donne che hanno fatto l’Italia’, e ‘Piccolo Dizionario delle Italiane’.