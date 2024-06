Margherita Altea, Giulia Grillo e Aurora Bolletta nuove campionesse umbre nelle categorie Allieve ed Esordiente - Tuttoggi.info

Una nuova avvincente giornata di ciclismo per tre nuove campionesse regionali. Domenica a Cerbara, in occasione del 30° Trofeo Alta Valle del Tevere, Margherita Altea (Team Fabiana Luperini-San Miniato), Giulia Grillo (UC Città di Castello) e Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team) si sono infatti spartite i titoli in palio rispettivamente nelle classi Donne Allieve e Donne Esordienti 2° e 1° anno, proponendosi quindi come atlete di riferimento del movimento ciclistico femminile umbro in ambito giovanile.

Le tre nuove detentrici della speciale maglia con le effigi del grifo e del dragone sono emerse in delle gare andate a risolversi, come da pronostico visto il profilo altimetrico del percorso, con le più classiche delle volate di gruppo. Per quel che concerne le Allieve Margherita Altea ha gestito comodamente nella pancia del plotone la propria prova, dipanata sulla distanza dei 60 km, muovendosi soprattutto in chiave titolo regionale. Il 21° posto di giornata è quindi bastato alla folignate classe 2008, ma “emigrata” ciclisticamente parlando da questa stagione in toscana, per centrare un obiettivo che le mancava dalla stagione 2021. Più dinamica e intensa a livello di andatura la contesa delle Esordienti, che si sono sfidate invece in una batteria unica sulla distanza dei 30 km. Batteria in cui le padrone di casa hanno mancato per un soffio la top 10 di categoria, con la ternana Giulia Grillo (11°) e la folignate Aurora Bolletta (12°) che hanno messo in mostra delle doti di spunto superiori a quelle delle restanti corregionali in gara. A livello assoluto si è infine concretizzato un clamoroso filotto per le lombarde della SC Cesano Maderno, capaci prendersi l’intera posta in palio con Giulia Costa-Staricco (Allieve), Giulia Lombardi (Esordienti 2° anno) e Nicole Bracco (Esordienti 1° anno).

Bilancio più che positivo sotto il profilo organizzativo per l’UC Città di Castello del presidente Patrizio Braganti, in virtù dei 150 partecipanti complessivi. Una cifra comprensiva anche degli Esordienti maschi, che hanno aperto il programma della manifestazione coi successi di Gabriele Leo (Cambike) e Lorenzo Lodovisi (UC Città di Castello). Anche per la sua edizione numero 30 il Trofeo Alta Valle del Tevere ha confermato il suo ottimo stato di salute, rinvigorito nelle recenti stagioni anche dall’inserimento della gara, come unica tappa in Umbria, nel ricco calendario del Trofeo Rosa, circuito principe del ciclismo giovanile femminile. I complimenti a tutto il team biancorosso sono arrivati direttamente in loco anche da parte dei responsabili della Commissione Femminile del CR Umbria Monia Falcinelli e Andrea Pastorelli, intervenuti per premiare le tre neo-regine del pedale regionale.