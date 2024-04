Marcolini "Il Lazio rafforzi la sua vocazione di economia green" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È un evento di internazionalizzazione, per cui le Pmi del territorio regionale e dell’Italia centrale avranno modo di incontrare grandi aziende e anche agenzie di sviluppo a livello internazionale, in particolare dell’Unione Europea e del Nord Africa, in linea con il Piano Mattei, nei vari settori della Green Economy”. Lo ha dichiarato Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, a margine della presentazione del Greentech Global Forum, che si terrà il 16 e 17 settembre a Roma. “L’obiettivo è sviluppare partnership, partecipare insieme a gare internazionali e a scambi tecnologici, per fare in modo che il Lazio rafforzi la sua vocazione di economia Green”, ha sottolineato. xl5/vbo/gtr