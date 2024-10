Marco Tarquinio lascia la presidenza dell'Ente Calendimaggio: "Tanti impegni pubblici" - Tuttoggi.info

Alla vigilia della Festa di San Francesco e dopo che ne erano state richieste le dimissioni per incompatibilità tra un Ente apolitico ma un presidente “di parte”, Marco Tarquinio lascia “a sorpresa” la presidenza dell’Ente Calendimaggio di Assisi, decisione presa “a causa dei tanti impegni pubblici, oltre all’attuale, prestigiosa ed impegnativa condizione di parlamentare europeo, acquisita dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024”, come riportano le pagine social della Festa assisana.

Tarquinio, eletto un paio di anni fa, esprime “tutto il suo rammarico di non poter proseguire nell’affrontare l’impegno della presidenza per la gestione di una festa piena di bellezza, energia, grazia e cultura”, e oltre a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con lui, ribadisce “la necessità di una unità di intenti e leale collaborazione di tutti, per perseguire tutti i progetti in itinere e per far crescere e difendere un patrimonio davvero grande la Festa di Calendimaggio”.