Marco Ruggiero lancia la sua serie TV - Tuttoggi.info

Al party che si è tenuto al Boscomantico di Verona intervenute circa 800 persone

Venerdì 28 novembre c’è stato un incontro speciale tra amici per l’inizio di una nuova avventura televisiva.

Nel suggestivo scenario del Boscomantico di Verona, Marco Ruggiero ha scelto di radunare i suoi amici più stretti per festeggiare un momento davvero speciale: l’inizio della sua attesissima serie TV.

L’evento, svoltosi in un’atmosfera conviviale e rilassata, ha visto la partecipazione di vecchi e nuovi amici che hanno voluto essere presenti accanto a Marco Ruggiero in questa tappa importante della sua carriera. Tra brindisi, sorrisi e tante emozioni, la serata è stata occasione per lanciare la definitiva notizia che vedrà prossimamente Marco Ruggiero, conosciuto nel mondo della notte scaligera, protagonista di una serie che racconta la sua vita.

Marco, visibilmente emozionato, ha raccontato come l’idea di questa serie sia nata proprio dal legame con le persone a lui care, sottolineando quanto il sostegno degli amici sia fondamentale per affrontare nuove sfide professionali. “Non potevo immaginare un inizio migliore: condividere questo sogno con chi mi conosce da sempre rende tutto ancora più speciale”, ha dichiarato durante la serata.

Altri appuntamenti importante saranno i casting che si terranno il 14 dicembre alla Sala polifunzionale di villa Alberti ad Arbizzano -Santa Maria, tra le figure ricercate ci sono bambini di fascia età compresa tra i 10 ed i 13 anni.

Le riprese inizieranno in Veneto ed esattamente a Negrar di Valpolicella subito dopo Natale e il progetto avrà il patrocinio del Comune.