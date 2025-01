“Marco Polo Revisited”, gli studenti dell’Accademia “Vannucci” di Perugia sul podio della mostra nazionale con le opere ispirate al viaggio - Tuttoggi.info

Un riconoscimento nazionale per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia arriva dalla mostra “Marco Polo Revisited”, organizzata a Roma dalla Fondazione Italia-Cina in occasione della chiusura de 700 anni dalla morte del leggendario viaggiatore, scrittore e mercante italiano e in concomitanza con l’inizio del capodanno cinese. Un appuntamento che si è aperto con una serata evento all’Acquario romano, alla presenza di importanti rappresentati istituzionali, e che ha coinvolto anche il Centro sperimentale di cinematografia, dove è stata allestita la mostra. Ad aggiudicarsi il secondo e terzo posto del concorso sono stati rispettivamente Francesca Zanetto e Alessandro Bardoscia, mentre Giorgia Cagnoli, Davide Nicolosi e Alice Tortoioli Ricci hanno ricevuto una menzione. All’evento di apertura e chiusura è intervenuta anche la direttrice dell’Accademia di Perugia, Tiziana D’Acchille.

In esposizione sono stati in tutto circa trecento lavori realizzati da giovani studenti delle Accademie di Belle Arti italiane e cinesi, ai quali è stato chiesto di ispirarsi alla figura di Marco Polo e al tema del viaggio. Obiettivo del progetto è stato quello di evidenziare, ancora una volta, l’importanza dello scambio culturale continuo tra i due Paesi.

Per la “Vannucci” hanno partecipato gli iscritti al corso di Illustrazione del secondo anno, risultati poi tra i vincitori, tenuto dalla professoressa Moira Bartoloni, e al corso di Pittura della professoressa Lucilla Ragni.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla Fondazione italo-cinese, presieduta da Ke Xinghai, che si è distinta nel corso degli anni per il suo operato come ponte culturale tra l’Italia e la Cina, dedicato a promuovere la comprensione reciproca e la condivisione di tradizioni millenarie. La mostra è stata realizzata con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, le Accademie delle Belle Arti di Perugia, Firenze e di Torino, del Centro Sperimentale di Cinematografia.