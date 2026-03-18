Marco Giallini operato al femore, i colleghi: "Caduto perché un cane gli è saltato addosso" - Tuttoggi.info

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Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto perché un cane gli è saltato addosso”

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Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto perché un cane gli è saltato addosso”

Mer, 18/03/2026 - 11:03

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(Adnkronos) – Marco Giallini è stato operato all’ospedale Parini di Aosta. Si trova nel capoluogo della Valle d’Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’. “L’operazione è andata bene e il nostro amico si riprenderà molto presto”, dicono i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino in un video postato sui social. “Un cane gli è saltato addosso e cadendo si è rotto la testa del femore”, hanno spiegato.  

L’incidente è avvenuto, come ha riportato la stampa locale, a piazza Chanoux, dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna per le riprese della fiction, tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini. 

Il video è stato accompagnato da uno scatto che mostra Frezza e Sorrentino insieme a Giallini sul letto dell’ospedale: “Nella buona e nella cattiva sorte sempre insieme, nun t’accannamo (che nel dialetto romano vuol dire ‘non ti lasciamo’, ndr). L’amicizia si vede nel momento del bisogno e noi ci siamo”. Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. 

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