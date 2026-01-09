 Marco D’Amore: "Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Marco D’Amore: “Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male”

tecnical

Marco D’Amore: “Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male”

Ven, 09/01/2026 - 10:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Marco D’Amore torna nel mondo di ‘Gomorra’. Dopo aver interpretato Ciro e aver diretto il film ‘L’Immortale’, riavvolge il nastro con ‘Gomorra – Le origini’: l’atteso prequel in sei episodi, prodotto da Sky Studios e da Cattleya – parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da oggi, 9 gennaio, su Sky e in streaming su Now con i primi due episodi, la serie ritorna alle origini per raccontare la storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano entra nel mondo della criminalità.  

Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie. I primi quattro episodi della serie – creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Saviano, sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto, mentre gli ultimi due da Francesco Ghiaccio. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!