Marco Bocci indossa il camice del dottor Mancini

Prima puntata della fiction in onda su Rai 1, protagonista l'attore umbro | Nel cast anche Violante Placido e Bianca Guaccero

Marco Bocci protagonista nella fiction tv “Fino all’ultimo battito“, in onda su Rai 1. L’attore umbro veste il camice di Diego Mancini, chirurgo dilaniato da un grande conflitto etico per salvare suo figlio.

Nel cast, insieme a Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cellino e Loretta Goggi.

La fiction, in 12 puntate, co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia per la direzione di Cinzia TH Torrini, è stata girata durante la pandemia, quasi completamente nella Puglia allora in zona rossa.

Nella prima puntata il chirurgo Mancini, pur di salvare suo figlio, lo fa risultare primo nella lista dei trapianti a discapito di una bambina, Vanessa. Una terribile scorrettezza che viene scoperta dalla malavita. Che usa questa informazione per ricattarlo e far fuggire dagli arresti un pericoloso boss al 41 bis, trasferito in carcere per un’operazione.

La serie, in 12 puntate, andrà in onda ogni giovedì fino al 28 ottobre 2021.