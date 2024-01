PALERMO (ITALPRESS) – “Noi siamo per i bambini: i bambini sono la vita e non vogliamo che oggi si possa giustificare alcun atto di violenza, tantomeno una guerra. Mi riferisco in particolare ai conflitti nella striscia di Gaza e in Ucraina: oggi vogliamo dire che le armi devono completamente tacere, non ci sono altre vie”. A dirlo è l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a margine della Marcia per la pace, organizzata dalla stessa Arcidiocesi con raduno di fronte al Teatro Massimo.

