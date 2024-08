Marche, allungato il periodo di caccia al cinghiale - Tuttoggi.info

Marche, allungato il periodo di caccia al cinghiale IoCaccio.it

Le Marche sono una delle prime regioni italiane a sfruttare le recenti modifiche introdotte dal Governo alla legge 157/92, in particole al periodo di caccia al cinghiale. Per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti, con l’approvazione del Decreto Agricoltura il Governo ha modificato l’articolo 18 della legge nazionale sulla caccia estendendo a 4 mesi l’arco temporale massimo nel quale le regioni possono autorizzare la caccia al cinghiale, dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Modificato il calendario venatorio 2024/2025

Il calendario venatorio 2024/2025 delle Marche era stato approvato prima dell’entrata in vigore del Decreto Agricoltura e per questo autorizzava il prelievo del cinghiale secondo il vecchio arco temporale massimo di 3 mesi, dal 2 novembre al 29 gennaio.

Ora la Giunta delle Marche con il decreto approvato lo scorso 29 Luglio ha deciso di recepire la nuova norma nazionale modificando il calendario ed estendendo a quattro mesi il periodo di caccia al cinghiale, dal 2 ottobre al 29 gennaio. In questo periodo il prelievo sarà consentito sia in braccata che in forma individuale occasionale, e in girata. Restano invariati i giorni in cui è consentita la caccia al cinghiale: mercoledì, sabato e domenica.

La modifica ovviamente non riguarda la caccia di selezione che è regolamentata da un delibera a sé ed e consentita dal 15 giugno al 30 settembre (tutte le classi ad eccezione delle femmine accompagnate da piccoli in territorio della zona A di conservazione e della zona B) e dal 2 ottobre 2024 – 31 maggio 2025 (tutte le classi).

