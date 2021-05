“I numeri ci dicono che siamo in una situazione di stabilità, in una fase ancora da zona gialla, mi auguro e spero”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine degli stati generali dell’Ente Parco naturale del Conero a Sirolo (Ancona). “Però – ha aggiunto – che la discesa che abbiamo visto nelle settimane scorse non c’è più. Invito tutti alla massima attenzione”.

mgg/trg (fonte video: Regione Marche)