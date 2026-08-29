Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo - Tuttoggi.info

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Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

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Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

Sab, 29/08/2026 - 16:47

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ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) si prende la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi (Aprilia) e conduce la gara dal primo all’ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex (Ducati Gresini), bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l’azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Completa il podio Bezzecchi, che precede Pedro Acosta (Ktm) e il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia). A punti anche Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Diogo Moreira (Honda LCR) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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