Maradona ricoverato in una clinica a La Plata - Tuttoggi

Diego Armando Maradona si trova ricoverato in una clinica di La Plata, l’Instituto Ipensa. Secondo quanto riporta “Olè”, non si tratterebbe di coronavirus, per il quale i tamponi hanno dato esito negativo. Nessun ricovero d’urgenza, insomma, ma la necessità di sottoporre l’ex Pibe de Oro ad accertamenti. L’ultima apparizione pubblica di Maradona risale a venerdì scorso, quando è apparso sul campo del Gimnasia, poco prima della gara contro il Patronato, per ricevere un omaggio per il suo 60esimo compleanno. Nell’occasione Maradona – che non è rimasto a seguire la partita dei suoi ragazzi – è apparso debilitato, con difficoltà deambulatorie tanto che c’erano due persone che lo aiutavano a camminare.

Secondo i media argentini, il ricovero di Maradona sarebbe dovuto più a una questione emotiva che fisica. L’ex Pibe de Oro si sarebbe svegliato di cattivo umore, con dolori allo stomaco e nessuna voglia di mangiare. Da qui l’intervento del suo medico personale, Leopoldo Luque, che ha optato per portarlo in ospedale e sottoporlo a degli esami. Persone vicine al Diez raccontano di un Maradona triste per non aver potuto festeggiare, causa pandemia, il compleanno con tutti i suoi figli e a questo si sarebbe aggiunto anche il dolore per la morte del cognato, Raul Machuca, per coronavirus. Il tecnico argentino, infine, soffrirebbe il fatto di non riuscire ancora ad abituarsi alla protesi che gli è stata impiantata nel ginocchio.

