BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Aspides rappresenta uno strumento utile su cui bisogna investire ancora di più. L’ Europa deve puntare a costruire una politica estera di difesa comune”. Lo dichiara l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo in merito al via libera del Consiglio Affari Esteri Ue alla missione dell’Ue “Aspides” per difendere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso.

