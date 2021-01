Manuel Volpi regala la sua maglia di arbitro per solidarietà ai pievesi nella lotta al Coronavirus

L'arbitro ricevuto in Comune dal sindaco Fausto Risini | Lo sport dilettantistico e giovanile fermato dalla pandemia

L’arbitro di calcio Manuel Volpi ha regalato al sindaco Fausto Risini la sua maglia, come gesto di solidarietà ai concittadini pievesi impegnati nell’emegenza Coronavirus.

Un gesto simbolico per dare forza a Città della Pieve ed in particolare al comparto sportivo in un periodo tra i più complicati. Un comparto che è sinonimo di prevenzione e benessere, dal punto di vista fisico e mentale.

Soprattutto in età infantile e adolescenziale assume un’importanza rilevante nella formazione, prevenendo le dipendenze da alcol e droghe e trasmettendo valori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia.

Un grande strumento di inclusione, che incoraggia anche l’incontro di culture diverse.

Purtroppo l’inaspettata pandemia ha drasticamente travolto tutti i settori della nostra società e lo sport non fa eccezione.Il Sindaco per ricambiare la generosità di Manuel gli ha consegnato una targa di ringraziamento a nome dell’intera comunità.