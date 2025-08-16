 Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico: ricerche in corso - Tuttoggi.info
Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico: ricerche in corso

Sab, 16/08/2025 - 12:03

(Adnkronos) –
Un giovane di 24 anni, di origine romena e residente a Modena, risulta disperso dopo essersi lanciato in un bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, intorno alle 17.  

Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici per pescare e, insieme a loro, si è tuffato nelle acque antistanti l’impianto idrovoro della zona. È stato però l’unico a non riemergere. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112.  

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova. Le operazioni di ricerca sono state poi supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bologna e Milano, nonché da un elicottero. Le ricerche effettuate fino alle 2:30 di notte non hanno dato esito positivo. Le operazioni sono riprese questa mattina alle 8. L’area dell’incidente si trova nei pressi dell’impianto idrovoro di Mondine, parte del sistema di bonifica Parmigiana-Moglia. 

