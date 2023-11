BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nonostante le difficoltà siamo riusciti a mettere in campo risorse per aiutare le persone più in difficoltà”. Lo dice l’eurodeputato della Lega Marco Zanni, in merito alla manovra economica del governo, sulla quale si esprimerà la Commissione Europea il 21 novembre.

xf4/sat/gtr