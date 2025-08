Manovra Ter, Schifani "Nuovi investimenti e misure contro la povertà" - Tuttoggi.info

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) (ITALPRESS) – “E’ una manovra che tra i 50 milioni di giugno e quelli di questi giorni tocca quota 400 milioni, che verranno erogati in investimenti, nel sociale e contro la povertà”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla manovra ter, a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso dell’ospedale a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

“Ricordo – aggiunge – che quando si facevano manovre a livello comunale, regionale, o anche nazionale, erano manovre fatte a metà anno per trovare risorse, per rimpinguare qualche capitolo che si era esaurito e allora si spostavano da capitolo a capitolo. La manovra era utile a questo, per coprire dei capitoli che si erano esauriti”. “Adesso – sottolinea Schifani – è cambiata la linea, perché da due anni che noi facciamo una manovra espansiva, cioè che amplifica i capitoli, creandone addirittura di nuovi: come la videosorveglianza. Quindi il trend è oggettivo, è per questo che ora se ne parla in termini positivi”. “Fino a qualche anno fa – prosegue – si parlava in termini negativi. L’economia andava in maniera diversa evidentemente per tanti fattori, ma parlo di manovre a livello comunale, regionale. Quando si parla di manovre e variazioni di bilancio naturalmente queste variazioni hanno il segno più, mentre prima in passato le variazioni di bilancio avevano il segno meno. C’è un trend che è cambiato”. Poi, aggiunge “speriamo entro mercoledì di concludere questo iter”.

vbo/mca3 (Fonte video: Regione Siciliana)