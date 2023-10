Manovra, Spada "Tagliare il 2-3% di spesa pubblica" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Dal nostro punto di vista siamo perfettamente consapevoli che la coperta era corta e più di così non si poteva fare. L’invito è rivedere la spesa pubblica, che in Italia è ancora altissima: se riuscissimo a tagliare il 2-3% della spesa pubblica ci sarebbe più possibilità di investire, su ricerca, su innovazione sull’industria 4.0, che sono tutti strumenti che negli anni passati hanno portato a un aumento della produttività e hanno creato lavoro”. Lo ha affermato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine dell’evento “Your Next Milano” interpellato dai giornalisti sulla legge di bilancio che inizia ora l’iter parlamentare dopo l’approvazione lunedì in Consiglio dei Ministri. Il presidente ha poi ribadito che “siamo contenti che sia stato confermato il taglio del cuneo fiscale nel suo aspetto contributivo, che che per noi era assolutamente importante. Peccato che la misura non sia strutturale e ci auguriamo che con il tempo possa essere estesa anche a redditi superiori a 35 mila euro”. “Bene accorpamento delle due aliquote Irpef e anche questo secondo me va in direzione positiva. Poi, cercheremo di capire quali sono gli altri aspetti”, ha concluso.(ITALPRESS).

