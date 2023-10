Manovra, Schlein “Offerto asilo politico per gli emendamenti” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La maggioranza è in sofferenza perchè sa che per la prima volta in democrazia il governo ha detto ai suoi deputati e senatori che non possono presentare emendamenti sulla manovra. Ho offerto asilo politico ai colleghi di maggioranza che vorranno portare emendamenti all’opposizione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a Rtl 102.5.

“Riguardo alla manovra siamo preoccupati per i tagli al sistema sanitario pubblico. Ci servono maggiori investimenti e l’assunzione di nuovo personale. Per quanto riguarda l’evasione fiscale, riteniamo che sia molto alta e crediamo che sia necessario abbassare le tasse per lavoratori e imprese. Dobbiamo avere un sistema fiscale più equo e progressivo. Crediamo che l’equità sia fondamentale e la flat tax rappresenta un’illusione. Crediamo che il nostro Paese meriti una speranza, abbiamo un grande potenziale che dobbiamo essere pronti ad affrontare”, ha aggiunto. Sulla possibilità di uno sciopero generale, come prospettato dalla Cgil contro la manovra, la segretaria de ha chiosato: “”E’ il sindacato che deve stabilirlo, c’è stata una grande mobilitazione in piazza il 7. I partiti hanno un ruolo diverso, anche se condivido molto le critiche che sono arrivate da quella manifestazione, tanto che abbiamo partecipato anche noi”.

